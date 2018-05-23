Комитет Госдумы рекомендовал отклонить инициативу приравнять сожительство к браку

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в среду рекомендовал отклонить законопроект, предлагающий приравнять к официальному браку незарегистрированный союз мужчины и женщины, проживающих совместно в течение пяти лет.

Проект закона предлагает ввести в Семейный кодекс РФ понятие "фактические брачные отношения". Под данное определение, как предлагает член Совета Федерации Антон Беляков, должен подпадать "незарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство", сообщает "Интерфакс".

"Признаками фактических брачных отношений являются: совместное проживание в течение пяти лет; совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (общих детей)", говорится в проекте закона.

Первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева заявила ранее, что "законопроект противоречит концепции государственной семейной политики". "Традиционные семейные ценности провозглашены этой концепцией, ценность брака понимается как союз мужчины и женщины, который основан на государственной регистрации", - отметила первый замглавы комитета.

Окунева также отметила, что в данном случае выражает свое мнение не только как депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей, но и как координатор проекта "Единая Россия" "Крепкая семья". "Моё личное отношение такое же: считаю, что это неправильно", - сказала депутат. По ее словам, отношения надо оформлять в соответствии с законодательством. "Все остальное - это достаточно условно можно назвать "семьей", - сказала она.

"Два года, пять лет - если люди друг другу не доверяют, продолжают проверять свои отношения, не знаю, какие для этого у них есть основания, наверное, это их выбор, но брачные отношения надо оформлять и нести ответственность за свою семью, заботиться и уважать друг друга и своих детей и родителей, это уже и есть многопоколенная семья, тем более у нас брак заключается на добровольной основе", - добавила первый замглавы комитета.