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Комитет по здравоохранению и социальной политике поддержал законопроект о северных надбавках

Новости. Общество
16:38, 10 Марта 2020
фото: © Пресс-служба Заксобрания Карелии
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Депутаты Заксобрания поддержали законопроект и поправки в него, направленные на начисление северных надбавок с первого дня работы, сообщили в парламенте Карелии.

Депутаты Законодательного Собрания на парламентском Комитете по здравоохранению и социальной политике поддержали законопроект и поправки в него, направленные на начисление северных надбавок с первого дня работы специалистам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на территории республики.

Авторами законопроекта стали глава Карелии Артур Парфенчиков и председатель парламента Элиссан Шандалович, авторами поправки к законопроекту – депутаты Заксобрания Ольга Шмаеник и Элиссан Шандалович.

Поправка в Закон Карелии о северных надбавках, которая была одобрена депутатским корпусом в первом чтении в феврале 2020 года, касается расширения категорий лиц, чьи интересы затрагивает закон. В новой редакции документа право на получение выплаты наступает у любого специалиста бюджетной сферы, приступившего к работе в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях на территории Республики Карелия с первого же дня и независимо от возраста. Парламентарии уверены, что изменение в законодательстве позволит решить проблему кадрового дефицита и привлечь специалистов в бюджетную сферу региона.

"После появления информации в СМИ о принятии законопроекта в первом чтении, к нам поступило много предложений от избирателей о снятии ограничения по возрасту "до 30 лет" в законопроекте, – сказала Ольга Шмаеник в своем обращении к членам Комитета. – Нами проводится много мероприятий по привлечению квалифицированных кадров в здравоохранение и в педагогику. Поэтому, исходя из посылов избирателей, эта поправка и была подготовлена".

Как пояснил Элиссан Шандалович, кадровое обеспечение бюджетной сферы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – одна из приоритетных задач. Это та база, которая дает муниципалитетам, органам местного самоуправления развиваться, жить, давать образование, обеспечивать медицинскими услугами жителей Карелии.

По данным на декабрь 2019 года в Карелии требовалось более 150 педагогических работников, потребность во врачах составляла более 300 человек.

Депутатский корпус совместно с исполнительной властью региона последовательно решает проблему дефицита кадров, в первую очередь на селе, в районах республики. Это и развитие целевого обучения с последующим гарантированным трудоустройством выпускников, и предоставление ряду специалистов бесплатных земельных участков. Впервые за десятилетия из республиканского бюджета выделяются средства на приобретение квартир для врачей в районах.

Во втором чтении законопроект будет рассматриваться депутатами Законодательного Собрания 19 марта 2020 года.

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