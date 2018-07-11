Комитет Заксобрания Карелии поддержал идею повышения пенсионного возраста в России

Комитет по здравоохранению и социальной политике карельского парламента 10 июля рекомендовал поддержать проект федерального закона, предусматривающий увеличение пенсионного возраста в Российской Федерации.

В поддержку проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" члены профильного комитета проголосовали большинством голосов.

Указанный законопроект предусматривает закрепление общеустановленного пенсионного возраста на уровне 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно. Предполагается, что повышение пенсионного возраста будет проводиться постепенно в течение переходного периода с 2019 г. по 2034 г. Авторы федеральной инициативы ссылаются на то, что пенсионеры стали дольше жить и готовы дольше работать.

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