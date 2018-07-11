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Новости. Политика
09:46, 11 Июля 2018

Комитет Заксобрания Карелии поддержал идею повышения пенсионного возраста в России


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Комитет по здравоохранению и социальной политике карельского парламента 10 июля рекомендовал поддержать проект федерального закона, предусматривающий увеличение пенсионного возраста в Российской Федерации.

В поддержку проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" члены профильного комитета проголосовали большинством голосов.

Указанный законопроект предусматривает закрепление общеустановленного пенсионного возраста на уровне 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно. Предполагается, что повышение пенсионного возраста будет проводиться постепенно в течение переходного периода с 2019 г. по 2034 г. Авторы федеральной инициативы ссылаются на то, что пенсионеры стали дольше жить и готовы дольше работать.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мизантроп
2018-07-11 10:51:54
Государство строится для защиты господствующего класса. Сейчас это капиталисты. Все решения в рамках государства направлены на защиту их капиталов. Вот гражданам как бы из последних сил и из всех телевизоров страны внушается ложная мысль, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих, а содержание пенсионеров - это бремя трудоспособных граждан. А государство тут вообще не при делах и не обязано изыскивать средства и возможности по содержанию своего населения. И нахрен гражданам такое "государство"?
Плейшнер
2018-07-11 10:45:07
Послушайте депутата ГД, О .Шеина и станет понятно откуда ветер дует ( из за бугра - требование МВФ ) и как эта либеральная гниль пытается решать проблемы олигархов за счет народа , используя власть и едросию . Наберите на ЮТЮБ " выступление Шеина "Три недели борьбы вокруг закона о пенсионном возрасте ".
User
2018-07-11 10:22:58
В комитете по социальной политике окопались антисоциальные элементы! Запомните их ФИО хотя бы до следующих выборов!
Горожанин
2018-07-11 10:16:20
В некоторых диких племенах стариков просто сбрасывали со скалы.
Если я не смогу прокормить своих стариков, то сам пойду искать дополнительный заработок, а без хлеба их не оставлю. Это по-человечески.
Рост производительности труда, планируемый выход в число ведущих экономик мира разве не даст средств для содержания пенсионеров?! Стыдно, господа, за поддержку таких решений. Благополучие на стариках не построишь. Пойдите на кладбища, посмотрите, в каком возрасте умирают ныне люди. Статистика ваша - вранье!
Беня
2018-07-11 10:08:00
Толстый намек на то, шоб охлос с демосом не забыли устроить протестное голосование на думских выборах.
Гость
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