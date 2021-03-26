Коммунальщики ликвидируют потопы на дорогах и тротуарах Петрозаводска (ФОТО)

Специалисты "Службы заказчика" очищают и размораживают трубы ливневой канализации для пропуска талых вод, сообщили в мэрии.

Как рассказали в городской администрации, на сетях ливневой канализации в период активного снеготаяния и пропуска паводковых вод работы ведутся круглосуточно. Коммунальщики очищают дождеприёмники от снежного и ледяного покрова, ведут мониторинг состояния труб под дорогами и размораживают их при необходимости.





За последние двое суток "Служба заказчика" провела работы на Лесном проспекте, Лососинском шоссе, бульваре Интернационалистов, на Берёзовой аллее, улицах Сусанина, Ровио, Гвардейской, Древлянка, а также на Советском мосту. В настоящее время работы продолжаются в районе индивидуальной жилой застройки на Перевалке и Старой Кукковке.





При выявлении недостатков в функционировании ливневой канализации, залитии территорий можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051 или к диспетчеру МКУ "Служба заказчика" по телефону: 8 (963) 744-02-55, напомнили в мэрии Петрозаводска.