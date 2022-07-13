Коммунальщики наполняют песочницы в Петрозаводске

В Петрозаводске заполняют песочницы на городских детских площадках, информирует пресс-центр мэрии города.

«Городской комбинат благоустройства» завозит песок на детские площадки Петрозаводска. Им заполняют песочницы в разных районах карельской столицы. Сегодня работы проводятся в сквере Кукковский Петух. Ранее сотрудники комбината уже заполнили песочницы на Октябрьском проспекте у дома № 4, на улицах Пограничной, Архипова у дома № 6 и Мелентьевой у дома № 43, в парках Приозерном и Железнодорожников, в Дмитриевском сквере, на Берёзовой аллее и других объектах.

Кроме того, МКУ «Служба заказчика» выполняет текущий ремонт оборудования на детских и спортивных площадках. Мобильная бригада чинит и меняет повреждённые элементы, закрашивает граффити на конструкциях, скамейках и урнах. В ближайшее время эти работы запланированы в Дмитриевском сквере в районе перекрестка улиц Антикайнена и Ленинградской и в сквере 70-летия Победы на пересечении улицы Калинина и проспекта Александра Невского.

Ранее сообщалось, что в Карелии для осужденных женщин сделали психологическую песочницу.