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Коммунальщики объяснили, почему не выполняют требования по борьбе с коронавирусом в Карелии

Новости. Общество
08:40, 30 Декабря 2020
фото: pixabay
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Управляющая компания, которая отвечает за содержание ряда многоквартирных домов в Петрозаводске, заявила, что не обязана выполнять распоряжение главы Карелии о дезинфекции подъездов для борьбы с коронавирусом.

Это следует из ответа руководства ООО "Гарантия Плюс" на обращение одного из жильцов дома по ул. Пограничной.

Он написал директору письмо, в котором указал, что компания не выполняет требования губернатора по дезинфекции мест общего пользования. Согласно распоряжению Артура Парфенчикова, на управляющие компании возложены обязанности проводить влажную уборку не менее 1 раза в 5 дней. Их работники должны протирать с применением дезинфицирующих средств все, что относится к местам общего пользования – от полов и стен подъездов до кнопок лифтов и ручек дверей.

"Гарантия Плюс" в своем ответном письме заявила, что распоряжением главы Карелии и аналогичным постановлением главного санитарного врача республики "не предусмотрено выделение финансовых средств на реализацию мероприятий по текущей дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах".

По утверждению управляющей компании, у нее нет других возможностей выделить дополнительные деньги на профилактику коронавируса – все расходы заложены в тарифах, а менять их можно только с согласия собственников квартир.

Кроме того, "Гарантия Плюс" пояснила, что письмо Роспотребнадзора с рекомендациями по дезинфекции "носит рекомендательный характер к исполнению, но не обязательный".

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