Коммунальщики перенести сроки отключения горячей воды в Петрозаводске

Отключение горячей воды в нескольких районах столицы Карелии из-за ремонта магистральной сети перенесли на июнь.

Напомним, горячую воду должны были отключить 27 мая в 12.00 и вернуть в дома петрозаводчан 30 мая в 6.00. Как предупредили в Петрозаводской ТЭЦ, отключение связано с заменой участка магистральной сети.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые установились в Петрозаводске, было принято решение о переносе ранее озвученных сроков отключения горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1».

Так, с 12.00 3 июня до 06.00 6 июня в зону отключения попадают микрорайон Сулажгора; район Октябрьского проспекта, ограниченного ул. Достоевского–ул. Ленинградская– пр. Первомайский–ул. Шотмана; район Центра города, ограниченного ул. Еремеева–ул. Дзержинского–пр. Маркса; район, ограниченный ул. Шотмана–пр. Первомайский– ул. Железнодорожная–ул. Кранофлотская.

Также будет ограничено теплоснабжение с сохранением горячей воды для районов Зарека, Голиковка, Кукковка, Привокзальный.