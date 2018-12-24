Коммунальщики Петрозаводска заявили о готовности к работе в праздники

Представители коммунальных служб Петрозаводска доложили о готовности к работе в период зимних праздников, сообщает мэрия карельской столицы.

"Для безаварийного функционирования систем жизнеобеспечения столицы Карелии во время новогодних каникул будут мобилизованы дополнительные силы и средства", - отмечается в сообщении.

"На время праздничных и выходных дней в администрации Петрозаводска назначены ответственные руководящие сотрудники. Во всех ресурсоснабжающих организациях также изданы соответствующие приказы. На предприятиях ЖКХ будет организовано дежурство руководящего персонала, сформированы оперативные ремонтные бригады, подготовлены запасы необходимых материалов и топлива, специальная техника", - пояснила заместитель главы Петрозаводска Юлия Мизинкова.

В новогодние дни и во время праздничных каникул будут работать все аварийные службы предприятий ЖКХ. Круглосуточный телефон, по которому можно сообщать о нештатных ситуациях в городе, 051.