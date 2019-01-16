Коммунальщики продолжают принимать меры против должников

За долги по водоснабжению и водоотведение ООО "КРЦ" устанавливает заглушки на канализацию.

Заглушка – это техническое приспособление, которое ограничивает выведение стоков из квартиры, причем для ее установки не требуется доступ в квартиру.

Если расчет производится по нормативу, то уже через два месяца с момента возникновения долга ООО "КРЦ" направит абоненту уведомление об установке заглушки. При действующих приборах учета и передаче недостоверных показаний заглушка будет установлена в случае, если неоплаченное водопотребление превысит 40 куб/м.

"РКС – Петрозаводск" напоминает, что водоснабжение и водоотведение – обязательные услуги в многоквартирных домах, их необходимо оплачивать в установленные сроки. ООО "КРЦ" всегда идет навстречу потребителям: в случае возникновения финансовых трудностей, возможно подписание договора о рассрочке платежей.

Узнать о задолженности вы можете в "Центре Единого Обслуживания" (ул. Варламова, 9 и ул. Гоголя, 60). Режим работы "ЦЕО": с 8.00 до 18.00 без перерыва на обед, сб-вс выходной, тел.: 56-04-31.