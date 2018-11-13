Коммунальщики вернули свет на Перевалку

В Петрозаводске аварийные бригады "ОРЭС-Петрозаводск" устранили повреждения на электросетях в микрорайоне Перевалка.

Напомним, около 06.30 на Перевалке отключилась электроэнергия. Без света остались 8,5 тыс. человек.

"Авария устранена в 12:00, электроснабжение восстановлено", - рассказали в ЕДДС Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что причиной отключения стало повреждение кабельной линии.