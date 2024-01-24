Коммунальщики вернули воду жителям Ключевой В Петрозаводске

Работа водонасосной станции в районе Ключевой была восстановлена.
О восстановлении работы водонасосной станции на Ключевой сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
Напомним, коммунальная авария оставила без воды целый район в карельской столице. Работа водонасосной станции прекратилась из-за повреждения на централизованных сетях.
На месте аварии работали специалисты АО «ПКС-Водоканал».
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