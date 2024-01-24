Коммунальная авария оставила бед воды целый район Петрозаводска

В Петрозаводске из-за аварии на сетях остановилась водонасосная станция.
О коммунальной аварии в карельской столице сообщили в городской ЕДДС.
Как рассказали в паблике единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска, остановилась водонасосная станция на Ключевой.
Работа водонасосной станции прекратилась из-за повреждения на централизованных сетях.
Устраняют коммунальную аварию специалисты АО «ПКС-Водоканал».
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