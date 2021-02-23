Коммунальщики закапывают снегом подъезды к жилым домам в посёлке Карелии (ФОТО)

Жители поселка Хийтола в Лахденпохском районе возмущены действиями дорожных служб, убирающих от снега дороги: рабочие закапывают подъезды к жилым домам.

Жители поселка Хийтола в Лахденпохском районе заявляют, что коммунальщики, которые убирают снег с дорог, постоянно заваливают подъезды к жилым постройкам. Информация об этом появилась в паблике "Лахденпохья-Навсегда!".

"Хотелось бы передать привет клоуну, который, чистя центральную дорогу, напрочь заваливает все съезды на улицы посёлка и далеко уже не в первый раз!", - пишет автор поста.

В паблике также опубликованы фото с места событий. На них изображены заваленные снегом проезды к жилому сектору.

Ранее сообщалось, что жители Карелии возмущены плохой уборкой от снега Сортавалы.