890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Дебоширка, снятая с самолета в Петрозаводске, устроила скандал в полиции (ВИДЕО) 11
Сегодня 15:08
В ГИБДД Карелии рассказали подробности гибели 1,5-годовалой девочки в ДТП 1
Сегодня 09:35
Молоко 80-летней давности нашли дайверы на затонувшем судне Валаамского монастыря
Сегодня 06:40
Пожилая женщина, заболевшая пневмонией, умерла в Петрозаводске 4
Сегодня 10:05
В Петрозаводске ищут женщину, подозреваемую в мошенничестве
Сегодня 16:12
Убийца в Карелии спрятал тело жертвы в лесу
Сегодня 07:10

Коммунисты собирают миллиард рублей, чтобы спасти от захвата совхоз им. Ленина (ВИДЕО)

Новости. Политика
19:40, 14 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к жителям России с просьбой помочь спасти совхоз им. Ленина, который пытаются захватить "провластные рейдеры".

"Мои товарищи! Друзья! – обратился к жителям России Геннадий Зюганов. – Совхоз им. Ленина – наша Брестская крепость. 20 лет мы создавали оазис справедливости и социализма. Но сегодня провластные рейдеры нацелили свои хищные зубы на это хозяйство, чтобы распродать его и уничтожить.
К нам обратились работники совхоза им Ленина – помочь собрать необходимые средства #народныймиллиард и спасти хозяйство.
Каждый должен быть готов защищать это хозяйство. Так же, как наши отцы и деды Родину защищали. Давайте вместе бороться! Мы обязательно победим!".

Напомним, что совхоз им. Ленина возглавляет бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин.

Вот как работники предприятия описали создавшуюся ситуацию:  

"Эта история берет свое начало в 2018 году.  На директора совхоза подали в суд с требованием возместить убытки, якобы нанесенные предприятию. Три раза суды признавали, что никаких нарушений в работе предприятия не было.

Однако после того наш народный директор баллотировался в Президенты РФ и получил реальную и широкую народную поддержку, вдруг тот же самый суд, вернув дело практически из архива, признал Павла Николаевича виновным и изменил свое решение.

Недавно суд принял несправедливый, беспрецедентный судебный акт. И теперь П.Н.Грудинин должен возместить своему же предприятию "убытки" в размере 1 миллиарда 66 миллионов рублей. У работников Совхоза и у его руководителя таких денег нет. А значит, акции нашего родного предприятия могут перейти к рейдерам.

Рейдеры 2020 действуют именно так. С помощью несправедливых судов, нечестных депутатов и руководителей пытаются захватить земли и активы Совхоза. Это у них уже много раз получалось, только рядом с нашим поселением два разоренных, заросших бурьяном и застроенных  многоэтажками бывших сельскохозяйственных предприятия.  Мы не можем допустить, чтобы это случилось с нашим домом! Помогите спасти наш Совхоз и не дать построить на месте Совхоза очередной многоэтажный комплекс!".

Как помочь совхозу имени Ленина, узнайте здесь:

https://sovhozlenina.ru/help-us/

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Театральный критик
2020-07-14 20:45:25
Коммунизм и творчество несовместимы.
Нина Ивановна
2020-07-14 20:36:12
Вообще-то позор ,когда хорошего хозяйственника, создавшего город мечты, куда даже иностранцы из приличных стран приезжают посмотреть на школы и сады детские красивые, а тут так гнобят ! Только из за того что он оказался популярнее "кого то", печально и противно на это всё смотреть....
новый
2020-07-14 20:06:27
Вот Зюганов жути нагоняет. Взять всё, да и поделить. Делов то.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2020, 10:01
Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
12.07.2020, 13:58
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому
07.07.2020, 18:07
Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима (СРОЧНО)
08.07.2020, 19:08
Пропавший в Петрозаводске мужчина найден мертвым
12.07.2020, 12:04
Пассажиров с масками на подбородке продолжают ловить в общественном транспорте Петрозаводска

Аналитика

13.07.2020 14:45
Обществоведение
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
Карельским реставраторам удалось собрать уникальную Варваринскую церковь XVII столетия, которая пять лет назад была раскатана на бревна и брошена в нескольких заонежских деревнях.
Дайте дышать 4
13.07.2020 12:54
"Отрасль камнеобработки быстро растет и развивается" 1
10.07.2020 16:44
Родные люди 2
10.07.2020 13:57
Документ без подписи 9
09.07.2020 11:56
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2020 09:20
Без политики
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
Онлайн-сервисы становятся удобнее и все прочнее входят в нашу жизнь.
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»