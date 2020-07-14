Коммунисты собирают миллиард рублей, чтобы спасти от захвата совхоз им. Ленина (ВИДЕО)

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к жителям России с просьбой помочь спасти совхоз им. Ленина, который пытаются захватить "провластные рейдеры".

"Мои товарищи! Друзья! – обратился к жителям России Геннадий Зюганов. – Совхоз им. Ленина – наша Брестская крепость. 20 лет мы создавали оазис справедливости и социализма. Но сегодня провластные рейдеры нацелили свои хищные зубы на это хозяйство, чтобы распродать его и уничтожить.

К нам обратились работники совхоза им Ленина – помочь собрать необходимые средства #народныймиллиард и спасти хозяйство.

Каждый должен быть готов защищать это хозяйство. Так же, как наши отцы и деды Родину защищали. Давайте вместе бороться! Мы обязательно победим!".

Напомним, что совхоз им. Ленина возглавляет бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин.

Вот как работники предприятия описали создавшуюся ситуацию:

"Эта история берет свое начало в 2018 году. На директора совхоза подали в суд с требованием возместить убытки, якобы нанесенные предприятию. Три раза суды признавали, что никаких нарушений в работе предприятия не было.

Однако после того наш народный директор баллотировался в Президенты РФ и получил реальную и широкую народную поддержку, вдруг тот же самый суд, вернув дело практически из архива, признал Павла Николаевича виновным и изменил свое решение.

Недавно суд принял несправедливый, беспрецедентный судебный акт. И теперь П.Н.Грудинин должен возместить своему же предприятию "убытки" в размере 1 миллиарда 66 миллионов рублей. У работников Совхоза и у его руководителя таких денег нет. А значит, акции нашего родного предприятия могут перейти к рейдерам.

Рейдеры 2020 действуют именно так. С помощью несправедливых судов, нечестных депутатов и руководителей пытаются захватить земли и активы Совхоза. Это у них уже много раз получалось, только рядом с нашим поселением два разоренных, заросших бурьяном и застроенных многоэтажками бывших сельскохозяйственных предприятия. Мы не можем допустить, чтобы это случилось с нашим домом! Помогите спасти наш Совхоз и не дать построить на месте Совхоза очередной многоэтажный комплекс!".

Как помочь совхозу имени Ленина, узнайте здесь:

https://sovhozlenina.ru/help-us/