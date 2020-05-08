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Коммунисты возложили цветы к Могиле неизвестного солдата

Новости. Общество
12:44, 09 Мая 2020
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Представители республиканского комитета КПРФ 9 мая возложили цветы к Вечному огню и Могиле неизвестного солдата в Петрозаводске.

Как сообщили в рескоме КПРФ, в этом году День Победы проводится в особых условиях, поэтому возложение цветов прошло немногочисленным составом партии и с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Поздравляя жителей Карелии с 75-летием Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, лидер КПРФ в республике Евгений Ульянов, отметил, что освобождение нашей Родины от фашистских захватчиков стало возможным при социалистическом строе. А цветом Победы навсегда останется красный, каким был флаг, водруженный над Рейхстагом.

- Победа в Великой Отечественной войне – это победа советского народа и социалистического государства, - сказал Евгений Ульянов. - СССР оказался сильнее своего противника потому, что наше общество крепко стояло на идеях советского патриотизма и интернационализма. Ничто не смогло сломить советский народ и остановить его стремление к свободе.

День 9 мая навсегда останется для нас самым дорогим и значимым. Ведь нет в России семьи, которую бы не затронула война. Мы с вами - дети и внуки Победы, наследники тех, кто отстоял социалистическое Отечество и принес миру освобождение от фашизма. Память о Великой Победе живёт в каждой семье. Будем же достойны памяти Победителей! С праздником! С Днем Победы!  

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