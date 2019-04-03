Компании-должники пополнили казну Карелии на 11 млн рублей

Министерство финансов республики сообщает, что ряд крупных региональных должников вернули деньги в казну Карелии.

В полном объеме погасили долги ООО "Карельский продукт", ООО "Карелиан Вуд Кампани", ООО "Питкярантский гранитный карьер", ООО "Автодороги-Питкяранта", частично - ООО "Санаторий "Марциальные воды", ООО "Гранитдомдорстрой".

Общая сумма погашенной задолженности составила 10,9 млн рублей.

Об этом сообщает Минфин Карелии.

Какие компании так и остались в должниках, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".