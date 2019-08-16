Компании, ведущие бизнес в Карелии, отреагировали на возможный запрет экспорта леса в Китай

Крупнейшие компании лесопромышленного комплекса - Segezha Group и "Русский Лесной Альянс" - которым принадлежат ведущие предприятия отрасли в Карелии, высказались по поводу возможного запрета экспорта леса в Китай.

Представитель "Русского Лесного Альянса" сообщил, что запрет не повлияет на работу компании – даже если он будет введен, то коснется только компаний, поставляющих необработанные лесоматериалы, в основном, из Сибири.

Сомнения в целесообразности запрета экспорта леса в Китай высказал управляющий директор лесопромышленного холдинга Segezha Group Николай Иванов.

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