11:42, 16 Августа 2019
Компании, ведущие бизнес в Карелии, отреагировали на возможный запрет экспорта леса в Китай
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Крупнейшие компании лесопромышленного комплекса - Segezha Group и "Русский Лесной Альянс" - которым принадлежат ведущие предприятия отрасли в Карелии, высказались по поводу возможного запрета экспорта леса в Китай.
Представитель "Русского Лесного Альянса" сообщил, что запрет не повлияет на работу компании – даже если он будет введен, то коснется только компаний, поставляющих необработанные лесоматериалы, в основном, из Сибири.
Сомнения в целесообразности запрета экспорта леса в Китай высказал управляющий директор лесопромышленного холдинга Segezha Group Николай Иванов.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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