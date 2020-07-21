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Компания детей в Петрозаводске замучила кошку до смерти

Новости. Общество
06:50, 22 Июля 2020
фото: pixabay
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В понедельник, 20 июля, в районе Старой Кукковки две девочки обратились в местную передержку за помощью для раненой кошки.

"По словам девочек, компания детей избивала её палкой и жгла зажигалкой, - написала петрозаводчанка Наталья. - Судя по внешнему виду - кошка домашняя. Ей была оказана медицинская помощь, диагноз: сотрясение головного мозга или закрытая черепно-мозговая травма, перелом нижней челюсти, ушибы мягких тканей, ожог ротовой полости, ожоги головы. Состояние – тяжелое".

По словам Натальи, несмотря на все усилия и медицинскую помощь, кошку спасти не удалось: умерла в тяжёлых муках.

На сегодняшний день устанавливаются виновные издевательств над животным.

"На помощь пришла депутат городского совета Петрозаводска Васильева Елизавета Владимировна, - сообщила Наталья. - С ее помощью к делу привлечены юристы для составления заявлений в полицию и прокуратуру, данный случай взят под ее депутатский контроль".

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