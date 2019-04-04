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Новости. Общество
14:21, 04 Апреля 2019

Компания из Карелии приняла участие в ярмарке вакансий технических и инженерных специальностей "ТЕХНО.PRO"

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"ТГК-1", ведущий производитель тепловой и электрической энергии на Северо-Западе, 4 апреля представила варианты технических и инженерных вакансий и стажировок для студентов и выпускников физико-технического института Петрозаводского государственного университета.

Выездные мероприятия в сфере карьеры и трудоустройства для молодых специалистов компания проводит на регулярной основе.

В этом году ярмарка вакансий проходит в формате открытой площадки для диалога между ведущими компаниями региона и соискателями. Такая организация позволяет студентам выпускных курсов начинать поиск работы уже сейчас и оценить свой карьерный потенциал. По результатам индивидуального общения студенты получат от компании приглашение пройти собеседование.

— Это отличная возможность для талантливых и активных студентов заявить о себе не только в резюме, но и напрямую. А для нас важно донести до соискателей информацию о тех умениях, компетенции и опыте, которые необходимы для работы в структурных подразделениях ПАО "ТГК-1", — отмечает директор по персоналу филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Ирина Борискина. — Сегодняшнее событие и проявленный к нему интерес еще раз подтвердил статус компании в качестве привлекательного работодателя.

Также для студентов ПетрГУ компания организует профориентационные экскурсии на площадке Петрозаводской ТЭЦ: так соискатели смогут познакомиться с производственными процессами и конкретными потребностями технического блока и получить информацию о профессии из первых рук.

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