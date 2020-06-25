Компания "Карелкоммунэнерго" пояснила, почему отказалась отапливать Пудож

ГУП "Карелкоммунэнерго" снимает с себя с 1 июля полномочия поставщика тепловой энергии в Пудоже, потому что считает, что теплоснабжением обязаны заниматься местные собственники оборудования котельных.

В четверг, 26 июня, в ходе парламентских слушаний в Заксобрании Карелии директор ГУП "Карелкоммунэнерго" Станислав Хазанович заявил, что компания "Рига" должна приступить к теплоснабжению Пудожа, поскольку владеет источниками тепловой энергии и обязана использовать их по целевому назначению, вместо того, чтобы сдавать оборудование в аренду, получая с этого прибыль.

Хазанович заявил, что владение источниками тепловой энергии является достаточным условием для признания организации теплоснабжающей. По словам директора "Карелкоммунэнерго", этому факту не может помешать даже отсутствие в уставе такой организации вида деятельности по обеспечению теплом, а также отсутствия тарифа для оказания услуг и персонала.

По оценке Хазановича, теплоснабжающее имущество Пудожа и поселка Найстенъярви в Суорявском районе было выкуплено нынешними собственниками после банкротства ресурсоснабжающих организаций. Хазанович подчеркнул, что котельные и иное теплоснабжающее имущество в таком случае должно быть реализовано в рамках конкурса, условием которого является использование его по целевому назначению.

Представители компании "Рига" заявляли, что не могут заниматься теплоснабжением и водоснабжением Пудожа.

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