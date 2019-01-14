Компания "Кей" в Петрозаводске уходит с рынка

Бренд компании, занимающейся продажей цифровой техники, может перейти в управление фирмы DNS к марту этого года.

Магазины петербургской компании "Кей" переходят под контроль другого крупного продавца техники DNS. Об этом ранее сообщала "Фонтанка". Согласно информации питерского издания, федеральная сеть DNS весной приступит к работе на площадях магазинов "Кей" и получит во владение известный бренд.

Как информирует "Фонтанка", "в рамках сделки DNS арендует у "Кей" его собственные помещения. Также петербургский ретейлер переуступит права на часть площадей, которые снимает в торговых комплексах, а оставшиеся магазины просто закроет.

Откажется компания и от распределительного центра, который находится в аренде, расформирует транспортный отдел. DNS получит права на бренд "Кей", но пока не ясно, будет ли его использовать".

Как корреспонденту "Вестей Карелии" прокомментировали ситуации в петрозаводском супермаркете "Кей", читайте здесь.