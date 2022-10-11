Компания «КСМ» поделилась свежим видео со строительной площадки жилого дома по улице Белинского в Петрозаводске

40-квартирный жилой дом строится в рамках программы по расселению из аварийного жилья.

Строительство объекта компания начала в июне текущего года. Спустя 5 месяцев работы готовность объекта оценивается в 80%.

На текущий момент полностью завершён монтаж коробки дома, выполнено остекление, завершены работы по отделке фасадов, в завершающей стадии кровельные работы. По территории жилого дома проложены наружные инженерные коммуникации, установлены опоры под уличное освещение, выполняется вертикальная планировка под устройство дорожных одежд и дальнейшее благоустройство.

Большой объём работ выполняется внутри здания: устройство внутренних инженерных сетей водопровода, канализации, электричества, а также отделочные работы. В квартирах завершается устройство межкомнатных перегородок, частично выполнена укладка плитки в санузлах. Квартиры практически готовы к оклейке обоями и укладке линолеума, а коридоры - к покраске и укладке плитки. Напомним, что дома, построенные по программе расселения, передаются заказчику с полной отделкой, сантехническим оборудованием и электрическими плитами.

Михаил Морозов, производитель работ: «Оборудование и все необходимые материалы для отделки уже закуплены, проблем с поставками не возникнет. Все работы на объекте ведутся в графике, дом будет введён в эксплуатацию до конца текущего года.»

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