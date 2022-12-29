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Компания «КСМ» поздравляет жителей Карелии с наступающим 2023 годом и подводит итоги своей работы в уходящем году

Новости. Общество
08:00, 30 Декабря 2022
фото: © «КСМ»

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В 2022 году предприятия группы «КСМ» вели строительство 35 объектов.

«Друзья, самое время подводить итоги уходящего года. Мы сделали это в видеоформате, чтобы наглядно показать, какое количество объектов строят предприятия группы «КСМ» и какими классными они получаются!

Несмотря на внешние факторы, уходящий год стал для нас в целом успешным в профессиональном плане — бОльшая часть запланированного на текущий год была успешно реализована. В любые времена мы выполняем самую главную свою задачу — усердно и ответственно работаем, делаем то, что умеем, то, что зависит только от нас. Мы точно знаем, что наш труд — на благо жителей Карелии. Это и есть наш вклад в преодоление сложного периода в истории нашей страны.

Через несколько дней мы с вами вступим в 2023 год. Как никогда сложно предположить, каким будет новый год для каждого из нас, для страны и для мира в целом. И хоть мы прекрасно понимаем, что проблемы старого года не исчезнут с боем курантов, хочется надеяться, что наступающий год будет спокойнее, благополучнее и добрее.

Мы желаем вам, уважаемые земляки, крепкого здоровья, душевного комфорта, семейного счастья, финансовой стабильности и, конечно, мира и добра. Пусть рядом с вами всегда будут родные, близкие и друзья! И пусть желания, загаданные в новогоднюю ночь, обязательно сбудутся!

Ваша компания «КСМ»

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