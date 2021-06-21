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Компания «КСМ» представляет очередной выпуск проекта «Профессии в строительной компании»

Новости. Экономика
12:00, 22 Июня 2021
фото: © «КСМ»

Выпуск посвящён профессии прораб - производитель работ.

Где учат на прораба (производителя работ) и какими качествами он должен обладать? Чем отличается мастер от прораба и все ли мастера хотят стать прорабами? Как проходит рабочий день прораба и как заставить людей работать? На эти и другие вопросы просто, понятно и с юмором ответил производитель работ компании «КСМ» Павел Кононов. Текущий объект Павла — школа на 1350 мест, строительство которой завершается на Древлянке.

Здесь вы можете посмотреть предыдущие выпуски проекта. В группу компаний «КСМ» входят не только строительные предприятия, но и завод панельного домостроения, проектная организация, управляющая компания, отдел продаж недвижимости, строительная лаборатория. Больше сотни профессий. Поэтому проект будет интересен широкой аудитории — тем, кто интересуется строительной сферой, и тем, кто ещё только выбирает будущую профессию.  

Подписывайтесь и следите за выпусками проекта и новостями компании.

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