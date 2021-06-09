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Компания «КСМ» приступает к строительству ещё одной школы в Карелии

Новости. Экономика
09:12, 10 Июня 2021
фото: © «КСМ»

Новая школа на 1100 учащихся появится в Медвежьегорске.

На фото — Медвежьегорская средняя школа, в которой училось не одно поколение жителей города. Двухэтажное кирпичное здание с деревянными перекрытиями 1936 года постройки. Как говорится, запомните её такой. В ближайшие два года на месте старой школы появится новое современное учебное заведение.

Если сравнивать школу в Медвежьегорске со школой в Петрозаводске, строительство которой завершится уже в ближайшее время, то общее между ними — разве что большие размеры и необычная форма здания. Здание имеет сложную конфигурацию, что связано с существующей геометрией земельного участка и соблюдением требований инсоляции школьных помещений. А общая площадь составит порядка 30 тысяч квадратных метров.

В остальном школы разные. Количество мест — 1100. Учиться в ней будут дети с 5 по 11 класс, то есть средняя и старшая школа. Здание полностью монолитное, но фасады будут выполнены из трёхслойных ж/б панелей. Этажность переменная — 3-4 этажа.

Все помещения новой школы будут светлыми и очень просторными. Несколько спортивных залов, самый большой из них — площадью 550 кв. м., актовый зал со сценой — более 400 кв. м., библиотека с медиа-центром и книгохранилищем — более 800 кв. м., два обеденных зала на 280 и 270 мест общей площадью более 1000 кв. м.

Вокруг школы будет организована большая благоустроенная территория со стадионом, площадкой для подвижных игр, волейбольной и баскетбольной площадками, площадкой для отдыха и т. д.

Как уже было сказано, новая школа появится на месте действующей до конца текущего учебного года школы № 2. Поэтому работы начнутся с демонтажа здания старой школы и различных сооружений, расположенных на территории будущей строительной площадки.

Окончание строительства, согласно контракту, запланировано на конец 2023 года. Генподрядчик — компания «КСМ» передаст заказчику школу с полной отделкой, оборудованием и мебелью.

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