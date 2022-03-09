Компания «Макдоналдс» назвала дату приостановки деятельности своих ресторанов в России

В Петрозаводске сейчас действуют два ресторана быстрого питания американского бренда.

Компания «Макдоналдс» назвала дату временной приостановки деятельности своих ресторанов в России из-за ситуации на Украине. Как заявили в компании, это произойдет в понедельник, 14 марта.

Напомним, в Петрозаводске сейчас открыты два ресторана быстрого питания «Макдоналдс». В компании пообещали исполнить все свои обязательства перед сотрудниками и поставщиками.

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