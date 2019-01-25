Компания по добыче камня в Карелии задолжала работникам более 3 млн рублей

Выявлена крупная задолженность по заработной плате перед работниками ООО "Рамручей", сообщили в Госинспекции труда в Карелии.

В ходе проверки, проведенной Государственной инспекцией труда в Республике Карелия в отношении ООО "Рамручей", была выявлена крупная задолженность по выплате заработной платы 135 работникам организации за октябрь и ноябрь 2018 г. в размере 3600 тыс.рублей.

По результатам проверки работодателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности за нарушение законодательства о труде.