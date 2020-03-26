Компания приятелей в Карелии напугала грабителя с пистолетом

В Сегеже компания друзей оказала сопротивление молодому человеку, который, угрожая пистолетом, пытался отобрать у них телефоны, сообщили в МВД Карелии.

В Сегеже молодые люди гостили у приятеля, а около четырех утра отправились по домам. Во дворе к ним подошел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать мобильные телефоны. Те оказали сопротивление. Их товарищ, который видел происходящее из окна, также выбежал на помощь.

В результате злоумышленник испугался и скрылся с места преступления. Одному из потерпевших пришлось обратиться в медицинское учреждение – в ходе потасовки он получил травму.

Информация о случившемся поступила в полицию, подозреваемый был оперативно разыскан. 24-летний сегежанин, который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление, дал признательные показания.

В настоящее время он задержан. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.