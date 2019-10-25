Компания, ремонтировавшая дороги в Петрозаводске, устраняет ляпы

Подрядчик устраняет замечания администрации Петрозаводска по ремонту тротуаров, сообщается на сайте мэрии.

ЗАО "АБЗ-Дорстрой" приступило к устранению недостатков, выявленных администрацией Петрозаводска на отельных участках отремонтированных тротуаров. Подрядчик исправляет замечания на участках проспектов Ленина и Карла Маркса, а также улиц Шотмана и Пушкинской. Завершить работы планируется до 28 октября.

Среди выявленных недостатков – нарушение профиля уложенного покрытия и застой воды на объектах ремонта. Работы буду приняты и оплачены только после устранения всех замечаний.

В мэрии напомнили, что в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году было отремонтировано 18 автомобильных дорог и тротуары на четырех улицах. Общая стоимость работ составила почти 400 млн рублей. Проект рассчитан на пять лет. В следующем году в Петрозаводске будут приведены в нормативное состояние одиннадцать улиц и тротуары на трёх из них. По результатам аукциона подрядчик станет известен в ноябре.