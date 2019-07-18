Компания "Россети Северо-Запад" завершила монтаж грозотроса в Сегежском районе

Филиал "Карелэнерго" компании "Россети Северо-Запад" с 15 по 18 июля 2019 года смонтировал 2,6 км грозозащитного троса на воздушных линиях 110 кВ в Сегежском районе Республики Карелия.

Работы обеспечили дополнительную надежность электроснабжения 27 тысяч жителей региона.

Для безопасности установка грозотроса требует временного отключения линий электропередачи. Работы велись в ночное время. При этом последний этап работ, который пришелся на ночь с 17 на 18 июля, специалисты организовали без отключения потребителей.

Для электроснабжения социальных объектов компания выделила три дизельных генератора общей мощностью 80 кВт на весь период работ.

Специалисты "Россети Северо-Запад" благодарят жителей города Сегежи и Поповпорожского сельского поселения за понимание в связи с временными ограничениями электроэнергии.