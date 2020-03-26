Компания "Сампо.ру" отмечает день рождения

Один из популярных интернет-провайдеров Петрозаводска и Карелии – компания "Сампо.ру" - отмечает 28 лет своей успешной работы.

Коммерческий директор компании "Сампо.ру" Виталий Ковальчук рассказал, как из маленькой фирмы по строительству сетей связи вырос мощный интернет-провайдер, благодаря которому в Петрозаводске и районах Карелии реализуется большое количество социальных проектов как для удобства, так безопасности жителей.

День рождения компании "Сампо.ру" 27 марта, тогда, в далеком 1992 году – 28 лет назад, после распада СССР, и родилась фирма по строительству сетей связи.

"Это, как правило, были телефонные линии, радиоузлы, - вспоминает событие прошлых лет Виталий Ковальчук. – Но в 1997 году появился первый пользователь интернета - это был "Диал ап", который получал интернет по телефонным линиям, когда скорость была, только-только чтобы хватило почту посмотреть". Хотя, надо признать, что в те годы кроме электронной почты практически больше ничего и не было, еще "чатики" небольшие.

Но уже в 2000 году, отметили в компании, появились первые абоненты широкополосного доступа в интернет.

"Это уже пошла оптика, пошли большие скорости, пошел видеоконтент в достаточно хорошем объеме, - рассказал Виталий Ковальчук. - Тогда появились первые пользователи просмотра фильмов, скачивали очень много музыки".

Таких интернет-скоростей, пояснили специалисты компании, удалось достичь благодаря модернизации сетей, когда на смену медному проводнику пришло оптоволокно. Тонкое закаленное стекло толщиной с волос предоставляет пользователям интернета неограниченные скоростные возможности.

"На сегодняшний день "Сампо.ру" может давать скорость до 1 Гигабита в секунду. Чаще же пользователи используют 100 мегабит в секунду, такой скорости достаточно для кибер-спортсмен, - раскрыл секрет успеха коммерческий директор компании Виталий Ковальчук. – Мы можем подключить к квартирам неограниченное количество услуг связи, при этом качество и скорость падать не будет".

На волне успеха в 2001 году компания "Сампо.ру" официально зарегистрировала свой бренд и логотип и начала подключать первых абонентов телефонии.

"Исторически сложилось, что "Сампо.ру" подключало телефонию только для бизнеса, - сказал Виталий Ковальчук. – Домашний интернет – это был рынок компании "Ростелеком".

В 2006 году "Сампо.ру" стала первым оператором, который начал устанавливать наружные камеры наблюдения: это был проект совместно с УВД Петрозаводска, тогда было поставлено около 40 камер. Далее это переросло в проект "Мой город", который на сегодняшний день насчитывает более 200 камер.

Наряду с общедоступными камерами наружного наблюдения, установленными на перекрестках и в местах скопления народа, появился еще один проект видеонаблюдения "Охрана".

"Это камеры на подъездах домов, - объяснил Виталий Ковальчук. - Они персонализированы, предназначены исключительно для жильцов дома. Таких камер только в Петрозаводске уже около 3 тысяч. Это социальный проект, который был придуман компанией и реализован вместе с жителями и для них".

Виталий Ковальчук признается, все, что делает компания "Сампо.ру", она создает для удобства и безопасности горожан: "нужна камера на перекрестке – мы с удовольствием обсудим, узнаем, какой угол захватить, – и установим ее".

"Мы всегда открыты для города, - сказал Ковальчук. – Мы местный провайдер, выросли здесь в Петрозаводске, от ПетрГУ".

С 2011 года "Сампо.ру" стала покорять районы Карелии, одними из первых к всемирной паутине были подключены Кондопога и Беломорск.

В 2019 году произошла коллаборация "Сампо.ру" и компании "Ростелеком", что открыло дополнительные возможности для развития интернета в Карелии.

"После того, как мы вошли в группу компании "Ростелеком", нам открылось Приладожье – Сортавала, а дальше - больше".

Благодаря компании "Сампо.ру" Карелия очень долго лидировала по регионам России по качеству предоставления услуги интернет-связи и скорости предоставления контента.

Здесь Виталий Ковальчук вновь вспомнил прошлые годы, когда в 2013-ом на набережной Петрозаводска появился Wi-Fi.

"Тогда совместно с администрацией Петрозаводска мы запустили свободный интернет на набережной, - с ностальгией вспомнил Виталий Ковальчук. - Он до сих пор там функционирует, и туристам, и жителям он очень нравится. Оттуда постоянно хороший трафик идет летом. В хорошую погоду видно, что на набережной есть люди: можно не заглядывать на камеры, а просто по трафику отслеживать динамику".

По словам Виталия Ковальчука, набережная – не единственное место, где компании "Сампо.ру" предоставляет петрозаводчанам и гостям города свободный интернет.

"Был эксперимент в Парке пионеров, ныне Губернаторском, - рассказал коммерческий директор "Сампо.ру". - Когда сделали там Wi-Fi, то не стали устанавливать информационные таблички, но даже несмотря на это, за полгода интернет сам себя там прокачал".

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