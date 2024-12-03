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Компания «Видар» представила в ПетрГУ инновационные технологии, которые помогут предотвратить кражи в магазинах

Новости. Наука
11:50, 04 Декабря 2024
фото: © Пресс-служба ПетрГУ

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Всероссийская конференция с участием ведущих компаний в области цифровых технологий проходит в университете с 3 по 5 декабря.

Традиционная XVII Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровые технологии в образовании, науке, обществе» проходит с 3 по 5 декабря в Петрозаводском государственном университете. Она посвящена современным информационным технологиям, применению искусственного интеллекта в различных отраслях.

В конференции принимают участие ведущие российские компании по разработке инновационных цифровых технологий. Среди них «Видар», «СофтСноу», «Ай-Форс», «Интернет-бизнес-системы». Они представляют свои инновационные разработки, которые эффективно применяют в сфере образования, торговли, здравоохранения, грузоперевозок, банковской системе. Научные технологии, которые разработали наши ученые, пользуются популярностью не только в России, но и по всему миру.

Например, компания «Видар» — резидент Сколково, разработала уникальный антикражный комплекс с использованием нейросетевых технологий, который не имеет аналога в России. Применение инновационных технологий в сфере торговли поможет избежать краж, так как искусственные интеллект и машинное зрение распознает движения и положение тела человека, оценивает его психофизиологические отклонения от нормы, угадывает настроение и предсказывает дальнейшее поведение покупателей. Инновационная система слежки от «Видар» предугадывает возможную кражу, которая произойдет в торговом зале. Сейчас компания демонстрирует отличные результаты в тестовых магазинах и готовится к масштабированию для внедрения в крупнейших ритейл-сетях.

«Это не просто решение, а стратегический инструмент, меняющий правила игры на рынке безопасности отрасли», — сообщили представители компании.

Ранее мы писали о том, что студенты Петрозаводского госуниверситета участвуют в реализации антикражного проекта компании «Видар».

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