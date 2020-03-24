Компанию в Карелии оштрафовали на 200 тысяч рублей за работника-нелегала

В Сортавале выявлено нарушение миграционного законодательства при проверке коммерческой организации, сообщает прокуратура Карелии.

Установлено, что в одной из сортавальских фирм с июля по сентябрь 2019 года работала иностранная гражданка. Она трудилась по установленному графику и получала за выполненную работу заработную плату.

Между тем, уведомление о начале ее трудовой деятельности от работодателя в орган внутренних дел в установленном порядке не поступало.

По данному факту прокуратура города возбудила два дела об административном правонарушении. В результате постановлением Сортавальского городского суда компания была оштрафована на 200 тысяч рублей, постановлением мирового судьи руководителю организации назначен административный штраф в размере 35 тысяч рублей.

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