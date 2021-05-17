Компания International Business: отзывы о подготовке документов для переезда в Италию?

Италия с 1957 года является членом Европейского Союза.

Для того чтобы посетить эту солнечную страну, резидентам РФ нужно оформить разрешение на въезд. Виза в Италию оформляется в посольстве, консульском представительстве или сервисно-визовых центрах Италии.

Эксперты миграционной компании International Business в отзывах для успешной эмигрирации в Италию рекомендуют:

• устроиться на работу;

• отправиться учиться в высшее учебное заведение;

• приехать для воссоединения семьи;

• переезд в целях бизнеса.

Какие шаги пройдет мигрант?

Переезд в Италию — это не разовая акция, а процесс, который включает три шага, как минимум. Стандартная виза разрешает пребывать на территории стран шенгенского соглашения до трех месяцев. Если иностранный гражданин хочет остаться на более длительный срок, ему потребуется сначала временный вид на жительство, потом оформить документы на П. Ж. После этого человек может рассчитывать на получение гражданства.

Какие бумаги нужно собрать?

Для оформления временного разрешения на проживание потребуется собрать такие документы:

1. Загранпаспорт (оригинал и копия).

2. Четыре фотографии.

3. Марка, которая позволит оплатить государственную пошлину (можно приобрести на почте или в табачном ларьке).

4. Документ, подтверждающий отсутствие судимостей.

5. Документ, который подтвердит наличие собственного жилья или договор аренды на длительный период.

6. Документ, который является поводом для вида на жительство.

7. Если человек живет в Италии более пяти лет, он может подать заявку на постоянное место жительства.

8. Все прошения и документация отправляется почтой или подается через местное отделение полиции.

Какие требования предъявляются к мигранту?

При переезде в Италию к мигранту от мигранта требуются:

• Отсутствие правонарушений на территории стран Европейского Союза.

• Если мигрант открывает бизнес, у него должна быть хорошая репутация и никаких связей с преступниками.

• Финансовые гарантии.

• Потребуется пройти экзамен на знание итальянского.

Экзамен

Если планируется переезжать в Италию на ПМЖ, подготовиться к сдаче итальянского придется заранее. Экзамен выглядит как тест, который нужно будет пройти в Территориальном центре. Для этого можно подать заявление через интернет, а потом подождать приглашения.

Почему могут отказать?

Отказать могут:

• дипломатам;

• получившим ВНЖ по гуманитарным причинам;

• беженцам;

• тем, кто получил вид на жительство для обучения.

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