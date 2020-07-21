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Компенсации за сорванные поездки за границу можно требовать у страховых компаний

Новости. Общество
08:52, 22 Июля 2020
фото: pixabay
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Российские граждане, которые не смогли выехать за рубеж во время пандемии новой коронавирусной инфекции, имеют полное право на получение страховых выплат.

Об этом сообщили "Известиям" в пресс-службе главного финансового уполномоченного РФ Юрия Воронина.

"Условиями договоров некоторых страховых компаний была предусмотрена возможность возврата части страховой премии в случае, если срок страхования не наступил. Отказ финансовой организации в выплате страхового возмещения не обоснован в случае, если соответствующий риск был принят на страхование", — пояснили в пресс-службе.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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