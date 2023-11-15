Жителю Кеми в судебном порядке выплатили компенсацию за травму на производстве

Пострадавший занимался ремонтом экскаватора-погрузчика.

Прокурор Кемского района обратился в суд с иском с требованиям взыскать с ответчика ООО «Норд-Вуд» компенсацию морального вреда, мотивировав требования тем, что истец, занимаясь работами по заданию директора, получил травму руки, сообщили 15 ноября в пресс-службе Кемского городского суда.

Суд обнаружил, что истец, находясь на рабочем месте, по поручению директора ООО «Норд-Вуд», занимался ремонтом экскаватора-погрузчика, на котором и осуществляет трудовую деятельность. В ходе работ стрела экскаватора соскочила и прижала кисть его левой руки, вследствие чего ему был причинен оскольчатый перелом кисти.

Истцу провели операцию и до настоящего времени он находится на амбулаторном лечении. В октябре 2023 года ему установили 3 группу инвалидности по причине трудового увечья, а также степень утраты профессиональной трудоспособности — 40% в связи с несчастным случаем на производстве.

Согласно заключению экспертизы, степень тяжести повреждения здоровья истца легкая.

Суд, учитывая, что несчастный случай на производстве произошел по вине работодателя, который не в полном объеме выполнил обязанности по охране труда, а также учитывая действия истца, который приступил к работам один, характер со степенью тяжести телесных повреждений, длительность лечения, утрату возможности осуществлять трудовую деятельность, получение инвалидности, причиненных истцу нравственных страданий, связанных с травмой, а также принципы разумности и справедливости, суд частично удовлетворил требования, взыскав с ответчика в пользу истца в счет компенсации морального вреда 300 тысяч рублей.