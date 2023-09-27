Компенсацию за оскорбления в школе взыскали с родителей обидчика в костомукшском суде

Мама школьницы сообщила, что ее дочь систематически оскорблял одноклассник.

Костомукшский городской суд удовлетворил иск прокурора города о взыскании компенсации морального вреда, рассказали в пресс-службе прокуратуры Карелии 28 сентября.

Мама ученицы начальной школы на личном приеме в прокуратуре сообщила, что в школе ее дочь систематически оскорбляет одноклассник.

Родители обидчика не приняли мер к заглаживанию причиненного морального вреда, поэтому прокурор обратился в суд с иском в интересах девочки.

Как рассказали в источнике, в ходе проверки факты оскорблений подтвердились, поведение ученика рассмотрели на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Костомукше. К малолетнему виновнику приняли дисциплинарные меры, поскольку в силу возраста он не подлежал привлечению к административной ответственности.

Решением суда исковые требования удовлетворили, с законных представителей виновника взыскали компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.