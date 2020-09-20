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Компенсировать родителям стоимость частных детсадов предлагают в Госдуме

Новости. Общество
09:23, 21 Сентября 2020
фото: pixabay
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В Минпросвещения России поступило предложение компенсировать стоимость услуг частных детских садов для родителей, которые не получили вовремя место в бюджетном учреждении.

С такой инциативой в министерство обратился депутат Госдумы Евгений Федоров. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма депутата.

Cогласно Конституции, у граждан есть право на бесплатное дошкольное образование, однако не всем детям вовремя достается место в детсаду. Из-за этого родители вынуждены пользоваться услугами платных частных садов.

Федоров предложил рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в таких случаях. По замыслу депутата, они не должны превышать размер двух региональных МРОТ в месяц.

В Карелии республиканский закон "Об образовании" предписывает компенсировать одному из родителей часть трат на детский сад.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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