Компенсировать родителям стоимость частных детсадов предлагают в Госдуме

В Минпросвещения России поступило предложение компенсировать стоимость услуг частных детских садов для родителей, которые не получили вовремя место в бюджетном учреждении.

С такой инциативой в министерство обратился депутат Госдумы Евгений Федоров. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма депутата.



Cогласно Конституции, у граждан есть право на бесплатное дошкольное образование, однако не всем детям вовремя достается место в детсаду. Из-за этого родители вынуждены пользоваться услугами платных частных садов.



Федоров предложил рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в таких случаях. По замыслу депутата, они не должны превышать размер двух региональных МРОТ в месяц.



В Карелии республиканский закон "Об образовании" предписывает компенсировать одному из родителей часть трат на детский сад.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".