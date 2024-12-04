«Компьютерная шея»: Охлопков предупредил, как опасно сидеть за экраном монитора во время работы

Неправильная осанка может привести к головокружению, мигреням и ухудшению зрения.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о синдроме «компьютерной шеи». Он возникает у людей, которые неправильно держат осанку, сидя за компьютерами или держа в руках гаджеты.

«Синдром „компьютерной шеи“ — это ощущение постоянного напряжения в области шеи, которое возникает при использовании гаджетов, работе за компьютером и чтении книги», — написал Охлопков.



По его словам, когда человек наклоняет голову вперед, нагрузка на шейный отдел позвоночника увеличивается в геометрической прогрессии.

«В зависимости от наклона вес головы кардинально меняется. В привычном положении вес составляет примерно 5 кг. Наклон головы вперед на 15 градусов увеличивает вес до 12 кг, на 30 градусов — 18 кг, на 45 градусов — 22 кг, на 60 градусов — до 27 кг. Поэтому мышцы нашей шеи ежедневно подвергаются настоящему испытанию, когда мы смотрим в экран телефона или компьютера», — сообщил министр.

О том, как избавиться от компьютерной шеи навсегда рассказал Ростислав Реутов, студент 1 курса Института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ.