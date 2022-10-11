Компьютеры появились на селе в Карелии

Четыре сельских учреждения культуры Карелии купили оборудование на средства нацпроекта «Культура», сообщили в правительстве республики.
Шокшинский дом культуры, библиотеки поселков Луусалми и Пийтсиёки, Куркиёкский краеведческий центр получили средства на укрепление материально-технической базы.
В Шокшинском ДК привели в порядок гардероб. Луусалмская сельская библиотека купила компьютерную технику и новые книги.
Пийтсиёкская библиотека приобрела новое оборудование и обновила мебель. Куркиёкский краеведческий центр купил программное оборудование для учета и работы с музейными экспонатами.
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