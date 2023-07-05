На инструменты для музыкальных школ Карелии выделят 11 миллионов рублей

В парламенте Карелии обсудили реализацию нацпроекта «Культура».

На заседании Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике 5 июля обсудили реализацию национального проекта «Культура» в части детского допобразования, рассказали в официальном сообществе Законодательного Собрания Карелии.

Доклад представил Министр культуры Алексей Лесонен. Он отметил, что уже семь школ в рамках нацпроекта, который реализуется в Карелии с 2019 года, оснастили музыкальными инструментами. До ноября ими пополнят также ДМШ № 1 им. Г. Синисало в Петрозаводске, ДШИ Кемского муниципального района и Национальную школу искусств им. В.Л. Калаберды в Пряже.

На эти цели предусмотрено более 11 миллионов рублей, – подчеркнула Председатель Комитета Галина Гореликова.

Как стало известно в ходе заседания, сейчас идет этап изготовления музыкальных инструментов и поставки учебной литературы и оборудования.

Кроме того, в ходе заседания рассмотрели ход ремонта музыкальных школ республики. В прошлом году на федеральные средства был проведен капремонт музыкальной школы в Сортавале, сейчас полным ходом идут работы в Детской музыкальной школы имени Синисало, а на 2024 год запланирован капремонт Детской музыкальной школы имени Вавилова в Костомукше.