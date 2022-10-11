Комплекс для проведения соревнований по спортивному туризму планируют установить на «Кургане»

Вопросы дальнейшего благоустройства территории Республиканского спортивного комплекса обсудили на очередном заседании рабочей группы по развитию «Кургана».

В министерстве образования и спорта Карелии накануне прошло заседание рабочей группы по развитию РСК «Курган» с участием представителей общественности. Обсуждались дальнейшие этапы благоустройства территории спорткомплекса, в частности, — продолжение проектирования работ по расширению действующих трасс, их освещению и искусственному оснежению. Об этом сообщили в Минобразования и спорта республики.

Решался вопрос о проведении лесопатологического исследования с целью выявления на территории «Кургана» аварийных деревьев. Напомним, что по данным Института леса КНЦ РАН, от 10 до 12% ельника на общей площади порядка 2 тыс. кубометров — это сухие или усыхающие деревья, которые представляют опасность для людей. Ученые рекомендуют в ближайшее время произвести их санитарную вырубку, особенно это касается старых деревьев вдоль трасс.

«Что касается безопасности спортсменов и граждан, здесь необходима уборка сухостоя, усыхающих и угрожающих падением деревьев. По нашей оценке, примерно 12% деревьев на „Кургане“ уже усохшие. Ослабленные больные деревья, безусловно, необходимо удалять», — отметила на заседании рабочей группы научный сотрудник лаборатории ландшафтной экологии и охраны лесных экосистем Института леса КарНЦ РАН Вера Тимофеева.

Как пояснил министр образования и спорта Карелии Роман Голубев, завершение работ по проектированию дальнейшего благоустройства Кургана — расширению и освещению трасс, их искусственному оснежению — перенесены на 2023 год. В соответствии с законодательством, их должны предварять геодезические и геологические работы на местности, которые будут проведены до конца 2022 года. На всех этапах они будут проводиться с учетом мнения и рекомендаций науки — в первую очередь, экспертов Института леса и Института биологии КНЦ РАН.

В 2022–2023 годах на территории Кургана планируется реализовать еще один значимый проект — спортивно-туристский комплекс для проведения тренировок и соревнований по спортивному туризму. В настоящее время в России существует только одна подобная площадка — в Республике Марий Эл, где на соревнования собираются около тысячи спортивных туристов со всей страны. На территории «Кургана» аналогичный полигон установят в районе действующего стартового городка. Этот проект несколько представителей рабочей группы со стороны общественности ранее обсудили с председателем региональной Федерации спортивного туризма Станиславом Максимовым и одобрили его реализацию.

По итогам заседания рабочей группы ее участники решили в ближайшее время выехать на Курган, чтобы посмотреть место будущей площадки для спортивного туризма, а также определить, какие пешеходные дорожки необходимо включить в перечень для благоустройства в 2023 году.