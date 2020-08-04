Композиции в вазонах будут украшать Петрозаводск круглый год

В центре Петрозаводска в этом году появились 180 вазонов, композиции в которых будут сменяться в зависимости от сезона и украшать город круглый год, заявили в администрации города.

В рамках муниципального контракта Городской комбинат благоустройства высадил на общественных территориях четыре тысячи многолетних растений, около трёхсот тысяч цветов и 70 деревьев. Озеленение проходит во всех районах карельской столицы. На днях цветы высадили у лестничных спусков на улице Свердлова.

Сейчас подрядчик заменяет восемь не прижившихся клёнов на проспекте Карла Маркса и сажает 40 ясеней на Сыктывкарской улице.

Также в центральной части Петрозаводска в этом году появилось 180 вазонов. Планируется, что композиции в них будут сменяться в зависимости от сезона и украшать город круглый год.