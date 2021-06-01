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Компромисс найден: вырубки лесов у дачных домов в Сортавальском районе не будет

Новости. Общество
17:47, 02 Июня 2021
фото: © Минприроды Карелии

На встрече с местными жителями договорились об исключении части лесных участков, на которых арендатор ООО «Сортавальское ЛПХ» планировал выборочную рубку деревьев.

Сегодня, 2 июня руководство Минприроды Карелии, сотрудники Сортавальского центрального лесничества, прокуратуры, генеральный директор ООО «Сортавальское ЛПХ» Олег Волчуга встретились с представителями инициативной группы, которые выступали против рубки лесов вблизи своих дачных домов.

Дачные участки товариществ «Автомобилист», «Мебельщик», «Нива», «Местечко Светлое» располагаются в живописных местах, напротив острова Риеккалансаари в Сортавальском районе.

Напомним, арендатор ООО «Сортавальское ЛПХ» планировал провести выборочные рубки в рамках действующего договора аренды и поданной лесной декларации.

Местные жители обратились к Главе Республики Карелия и попросили проверить законность планируемых вырубок арендатором, а Минприроды Карелии приостановить вырубки.
В ходе встречи замминистра Сергей Шарлаев пояснил, что выборочные рубки были назначены в строгом соответствии с законодательством: соблюдена 200 — метровая водоохранная зона.

На сегодняшний день нет законодательной нормы, которая бы устанавливала границу, запрещающую проводить выборочные рубки вблизи домов СНТ и ДНТ.

Однако, понимая обеспокоенность местного населения, власти и арендатор смогли найти решение вопроса и договориться.

Арендатор внесет изменения в лесную декларацию и исключит часть участков под выборочную рубку, примыкающих к садоводствам. Он также построит новую лесную дорогу и будет использовать часть дороги, которая проходит к дачным участкам. При этом, местные жители будут контролировать состояние дороги, а лесопользователь, в случаи ее повреждения, приведет ее в надлежащее состояние.
На встрече также была достигнута договоренность, что лесничество будет сообщать председателям СНТ о начале вырубок.

Руководство Минприроды Карелии также предложило местным жителям осуществлять общественный контроль и присутствовать при осмотре лесосек, на которых будут проведены вырубки.

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