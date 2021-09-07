«Комсомол — наш единственный друг»: карельский публицист оценил роль общественных организаций в СССР

Многочисленные общественные организации, действовавшие в СССР, были зеркалом советского общества, и главным из них считался комсомол.

Воспоминаниями о том времени в статье для «Столицы на Онего» поделился известный в Карелии публицист Армас Машин.

«Все мои друзья — школьники, студенты, молодые рабочие и специалисты — были комсомольцами, и получалось, что Комсомол — наш общий, единственный друг. Друзей не-комсомольцев среди сверстников у меня не было. Будучи политической организацией, Комсомол был прежде всего молодежной организацией, союзом молодежи в возрасте от 14 до 28 лет. Нас в Комсомол никто не загонял, вступать не заставлял», — пишет автор.

По его словам, большинство общественных организаций в СССР были по-настоящему массовыми и активно работали повсюду «от Москвы до самых до окраин». Объединений по национальному, расовому, религиозному или «местечковому» признаку в СССР не существовало.

Как работали это объединения, читайте в статье Армаса Машина «Много организаций — хороших и разных».