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«Комсомол — наш единственный друг»: карельский публицист оценил роль общественных организаций в СССР

Новости. Общество
10:24, 08 Сентября 2021
фото: © Фотоархив Бориса Семенова.

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Многочисленные общественные организации, действовавшие в СССР, были зеркалом советского общества, и главным из них считался комсомол.

Воспоминаниями о том времени в статье для «Столицы на Онего» поделился известный в Карелии публицист Армас Машин.

«Все мои друзья — школьники, студенты, молодые рабочие и специалисты — были комсомольцами, и получалось, что Комсомол — наш общий, единственный друг. Друзей не-комсомольцев среди сверстников у меня не было. Будучи политической организацией, Комсомол был прежде всего молодежной организацией, союзом молодежи в возрасте от 14 до 28 лет. Нас в Комсомол никто не загонял, вступать не заставлял», — пишет автор.

По его словам, большинство общественных организаций в СССР были по-настоящему массовыми и активно работали повсюду «от Москвы до самых до окраин». Объединений по национальному, расовому, религиозному или «местечковому» признаку в СССР не существовало.

Как работали это объединения, читайте в статье Армаса Машина «Много организаций — хороших и разных».

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Пётр Жаткин
2021-09-08 12:06:27
Не хватает только эпиграфа из стихотворения Юрия Нестеренко: "Ах, какая была держава! Ах, какие в ней люди были! Как торжественно величаво звуки гимна над миром плыли..."
Сергеич
2021-09-08 11:53:55
Друзей-некомсы у него не было... Да где таких взять, когда всех под гребенку брали? И пусть не звиздит, что никого не загоняли - гопоту таки нет, а если типа учиться хотел - попробуй обойди... 
David.
2021-09-08 11:41:54
Этот ваш се-се-сер был адским адом! Хватит постить бредятину! :)
однозначно
2021-09-08 11:31:42
В армии комсомольские значки были на закрутке, но откосившие об этом не знают. :)
Изя
2021-09-08 11:43:51
однозначно, типа армеец был ???)))
однозначно
2021-09-08 12:15:09
Изя, да так.. Водили на стрельбище пару раз.. :)
однозначно
2021-09-08 13:33:30
Изя, как и все - на левом внутреннем кармане, где комсомольский билет в качестве подложки.. Чтобы в грудные мышцы штифт с резьбой не впивался :) Закончил допрос ?
Изя
2021-09-08 12:42:01
однозначно, со значком был ???)) Где закручивал ? ))) :)
Ванёк
2021-09-08 10:51:23
Про пионеров и октябрят почему не пишет .
Изя
2021-09-08 10:37:46
Все в бреду и автор тоже . :)
Вася
2021-09-08 10:36:14
Когда 80-е называют "застоем": если тогда - "застой", то тогда сейчас - что???
User
2021-09-08 10:54:29
Вася, "отстой", видимо.
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