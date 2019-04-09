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Новости. Общество
20:40, 09 Апреля 2019
фото: © ТАСС/Митя Алешковский

Кому грозит безработица в России

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Росстат опубликовал данные о том, кто чаще всего становится безработными в России и кому безработица не грозит.

По данным Росстата, чаще всего без работы остаются россияне, которые в последний раз трудились в сферах торговли, обрабатывающих производств, сельского хозяйства, пишет news.ru.

Эксперты объясняют ситуацию автоматизацией процессов, а также недостатком навыков у бывших продавцов для устройства на более достойную работу. Тогда как в сельской местности происходит сокращение доли малых предприятий в пользу крупных агрокомплексов.

Наиболее часто становятся безработными граждане (в возрасте 15 лет и старше), последним местом работы которых была сфера оптовой и розничной торговли, а также ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (14,9%).

Далее следуют области обрабатывающих производств (10,5%) и сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (7,3%). Замыкают пятёрку в списке строительство (7,3%) и транспортировка и хранение (5,3%).

Меньше всего безработных наблюдается среди тех, кто в последний раз трудился в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (0,5%). Кроме того, в список попали и специалисты в области информации и связи (1%), а также культуры, спорта, организации досуга и развлечений (1,2%).

По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, сфера торговли — одна из самых массовых в России. В то же время её бывшим работникам недостаёт квалификации, чтобы перейти в другую отрасль.

Он отметил, что в обрабатывающей промышленности ежегодно сокращается до 100 тысяч рабочих мест. В связи с этим возникают и трудности при трудоустройстве.

В свою очередь руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов полагает, что сокращение работников торговли и обрабатывающих производств связано с автоматизацией процессов.

В то же время в ряде сфер работников в принципе невозможно заменить роботами, отметил эксперт. В частности, специалистов в области водоснабжения и водоотведения или же, например, учителя танцев или тренера в спортивном зале.

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