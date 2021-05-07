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07.05.2021 21:40

Кому нельзя делать прививку от коронавируса – рекомендации Роспотребнадзора

Новости. Общество
20:40, 08 Мая 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19, сообщает Федеральное агентство новостей.

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, каким категориям граждан противопоказаны прививки от коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ученые отмечают, что вакцина имеет перечень противопоказаний. Они советуют перед вакцинацией посетить своего лечащего врача, чтобы точно узнать, можно ли ставить себе прививку. Эксперты отметили, что в общей сложности процедуру не стоит проходить шести категориям людей.

Вакцинация от COVID-19 запрещена лицам, которые болели им на протяжении последнего полугода. Также привиться не смогут пациенты, имеющие тяжелые аллергические реакции на компоненты вакцины. Вместе с этим прививаться нельзя тем, кто гиперчувствителен к лекарственным препаратам.

Эксперты отмечают, что не стоит делать прививку беременным и кормящим женщинам. А также просят воздержаться от вакцинации людей с заболеваниями крови и новообразованиями и тех, чей возраст не превышает 18 лет.

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