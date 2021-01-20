Кому в Карелии можно выйти на пенсию в 2021 году: разъяснения Пенсионного фонда

Карельское отделение Пенсионного фонда РФ подготовило разъяснения, кто из жителей республики получит право выйти на пенсию в 2021 году с учетом повышения пенсионного возраста.

"Учитывая, что северяне выходят на пенсию на 5 лет раньше общеустановленного возраста, в Карелии в 2021 году (во втором полугодии) пенсионерами станут женщины-северянки, родившиеся в первом полугодии 1970 года и мужчины-северяне, родившиеся в первом полугодии 1965 года", - пояснили в пресс-служба ОПФР.

Кому еще можно будет выйти на заслуженный отдых в 2021 году, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".