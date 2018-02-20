Кому в Карелии сложнее всего найти работу

Специалисты компании HeadHunter выяснили, какие специалисты в Карелии имеют меньше всего шансов найти работу по профессии.

Эксперты компании провели мониторинг вакансий, размещенных на собственном сайте, в частности, сопоставили количество размещенных в базе резюме и число открытых вакансий. Таким образом, исследователям удалось выяснить, в каких профессиональных сферах наблюдается наиболее активная борьба за вакантные кресла.

На первом месте по уровню конкуренции среди соискателей находится госслужба. Эксперты называют такую ситуацию классической, поскольку государственные ведомства редко размещают свои кадровые предложения в открытый доступ и в связи с этим конкуренция за такие места всегда крайне высока. На сегодняшний день на одну вакансию госслужащего в Карелии претендуют более 27 соискателей.

А вот дальше исследователи столкнулись с уникальной ситуацией.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".