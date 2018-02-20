Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
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Новости. Экономика
13:45, 20 Февраля 2018

Кому в Карелии сложнее всего найти работу

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Специалисты компании HeadHunter выяснили, какие специалисты в Карелии имеют меньше всего шансов найти работу по профессии.

Эксперты компании провели мониторинг вакансий, размещенных на собственном сайте, в частности, сопоставили количество размещенных в базе резюме и число открытых вакансий. Таким образом, исследователям удалось выяснить, в каких профессиональных сферах наблюдается наиболее активная борьба за вакантные кресла.

На первом месте по уровню конкуренции среди соискателей находится госслужба. Эксперты называют такую ситуацию классической, поскольку государственные ведомства редко размещают свои кадровые предложения в открытый доступ и в связи с этим конкуренция за такие места всегда крайне высока. На сегодняшний день на одну вакансию госслужащего в Карелии претендуют более 27 соискателей.

А вот дальше исследователи столкнулись с уникальной ситуацией.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-02-20 14:48:42
Не у всех есть справки об отсутствии судимости и становлении на путь исправления.
User
2018-02-20 14:05:00
"в Карелии наблюдается уникальная ситуация, которую создали соискатели, претендующие на места юристов и работников спортивных клубов. В других регионах эти позиции находятся в конце списка вакансий, в Карелии обе вакансии занимают вторую и третью строчку сверху. Так, республике на одну вакансию юриста приходится 20,5 резюме от соискателей; а на одно место в спортклубе претендуют 10,6 человек."

Ничего уникального. Просто местные ВУЗы "штампуют" юристов и спортивную общественность.
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