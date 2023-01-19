Кому выплаты по безработице приостановят, рассказали в Службе занятости Карелии

В Карелии возникла идея пересмотра социальной помощи гражданам, которые злоупотребляют статусом безработного для получения различных льгот.

На одном из последних заседаний коллегии Управления труда и занятости обсуждался вопрос о «подготовке инициатив для федеральных органов власти, которые позволят дифференцировать соцподдержку граждан, не заинтересованных в трудоустройстве».

Что может подразумевать такая «дифференциация», и каких категорий граждан она коснется, разъяснений пока нет. Но можно предположить, что смысл идеи заключается в том, чтобы выявлять граждан, которые пытаются обманом получать льготы, пользуясь статусом безработного.

Согласно действующему законодательству, после постановки на учет безработному начисляется пособие. В зависимости от определенных условий, его могут платить в течение трех или шести месяцев, а людям предпенсионного возраста — до 12 месяцев. За это время человек должен найти работу. Ему помогают в Центре занятости — предлагают вакансии.

Так или иначе, после истечения установленного срока, если человек дважды отказался от предложенных ему вариантов трудоустройства, выплата пособия по безработице приостанавливается.

Но это не значит, что он лишается статуса безработного.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Тунеядцам — бой?».